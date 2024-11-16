Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше

Новообраний президент США Дональд Трамп конструктивно взаємодіє з Україною та не має нічого проти її позиції щодо війни, розв'язаної Росією. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Базис, на якому ми стоїмо, Трамп почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав президент.

Зеленський: Риторика "Сідай і слухай" з нами не працює

На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу участі в переговорах із Росією, Зеленський наголосив, що "Україна - незалежна країна". "І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто - в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - зазначив Зеленський.

Він припустив, що за правління Трампа в США "війна завершиться швидше", а Україні "дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".

"Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - сказав Зеленський.