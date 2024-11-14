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YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
12:06 14.11.2024 |
Відеохостинг YouTube почав тестування нової функції Dream Track, яка дасть змогу користувачам використовувати штучний інтелект для створення реміксів ліцензійних пісень у своїх Shorts.Контентмейкери зможуть робити текстові запити та вказувати, в якому жанрі або ритмі має відтворюватися конкретна мелодія. Максимальна довжина таких треків становитиме 30 секунд.
Керівництво YouTube зазначає, що за допомогою Dream Track можна згенерувати голоси вокалістів, які дали на це свою згоду, серед них Чарлі Пут (Charlie Puth), Чарлі XCX (Charli XCX), Демі Ловато (Demi Lovato) і Джон Ледженд (John Legend).
За матеріалами:
gagadget.com
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