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Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає
09:47 15.11.2024 |
Соціальна мережа Bluesky, яка багато в чому схожа на Twitter, стрімко набирає популярність.
Кілька місяців тому різке зростання кількості користувачів було пов'язане з блокуванням Twitter/X у Бразилії, тепер же новий рекорд досягнуто завдяки перемозі Дональда Трампа на виборах у США.
Що відомо
Перемога Трампа спонукала багатьох користувачів Twitter відмовитися від цієї соцмережі, не в останню чергу через те, що вона належить одному з головних союзників американського новообраного президента - Ілону Маску (Elon Musk).
Багато з тих, хто залишив X, звернули увагу на Bluesky, завдяки чому тільки за останній тиждень аудиторія соцмережі зросла на мільйон осіб і перевищила 15 млн користувачів.
Наразі Bluesky є найбільш затребуваним додатком в App Store, обігнавши таких гігантів, як Threads, ChatGPT і Google.
До речі, приплив користувачів спостерігається і в Threads. У соцмережі компанії Meta щодня реєструється 1 млн осіб, а загальна кількість досягла 275 мільйонів активних користувачів.
Розробники Bluesky активно працюють над додаванням нових функцій і, напевно, сплеск популярності до соцмережі змусить їх прискорити цей процес. З величезних плюсів Bluesky можна відзначити відсутність реклами та зручні алгоритмові стрічки, які видають контент відповідно до інтересів користувача.
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