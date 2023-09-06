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Facebook видаляє вкладку «‎Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди

20:37 06.09.2023 |

Новини IT

Facebook видаляє вкладку «&#8206;Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди

 

З грудня користувачі Facebook у Великій Британії, Франції та Німеччині більше не побачать спеціальний розділ для новинних статей.

Видалення вкладки «‎Новини» - частина зусиль Meta для «‎кращого узгодження інвестицій з продуктами та послугами, які люди цінують найбільше». В компанії додали, що планують спрямувати більше часу та грошей на розвиток коротких відео, подібних до TikTok.

Нині новини, за словами Meta, складають менш як 3% того, що люди переглядають у стрічці Facebook.

Усі попередні угоди Meta щодо Facebook News будуть виконані, однак нових не укладатимуть. Запуск нових продуктів для видавців новин також не планується.

Meta представила Facebook News у 2019 році, заявивши тоді, що продукт «створений, щоб наблизити людей до історій, які впливають на їхні життя».

Нещодавно компанія закрила доступ до новин у Facebook та Instagram у Канаді після того, як уряд країни прийняв Закон про онлайн-новини, який вимагає від технологічних компаній платити комісію за контент ЗМІ в країні. Meta заявила, що «законодавство неправильно представляє цінність», яку отримують новинні видання, коли використовують її платформи.

Деякі новинні експерти розкритикували рішення Meta, заявивши, що це може призвести до зростання дезінформації та негативно вплинути на місцеві новинні організації.
За матеріалами: ITC.ua
 

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