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Стівен Кінг не боїться штучного інтелекту та не проти навчання нейромереж на власних творах
13:56 28.08.2023 |
Штучний інтелект стає усе більш здібним, але Стівен Кінг вважає, що йому ще потрібно багато вчитися, перш ніж він зможе успішно імітувати людську творчість.
У свому есе для The Atlantic письменник каже, що не заперечуватиме проти використання його творів для навчання штучного інтелекту - він поки не хвилюється щодо потенціалу технології.
За словами Стівена Кінга, навіть люди-письменники повинні стати читачами, якщо вони сподіваються писати добре. Завантажуючи роботи інших у комп'ютери або, як він сказав, у «цифрові блендери» («state-of-the-art digital blenders»), можна навчити ШІ створювати кращі витвори мистецтва.
Зараз креативність ШІ не здатна зрівнятися з розумовими здібностями людини. Вірші, створені штучним інтелектом, «добрі, на перший погляд, не дуже добрі при детальному розгляді». Кінг вважає, що забороняти програмістам використовувати його твори для навчання ШІ безглуздо:
«Я б став королем Кнутом, який заборонив приплив. Або луддитом, який намагається зупинити промисловий прогрес розбиванням парового ткацького верстата на шматки».
Минулого місяця понад 8000 авторів підписали відкритого листа з вимогою компенсації за використання їхніх творів розробниками штучного інтелекту без їхньої згоди. Лист адресований Сему Альтману (OpenAI), Марку Цукербергу (Meta), Сундару Пічаї (Alphabet) та іншим.
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