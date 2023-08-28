Стівен Кінг не боїться штучного інтелекту та не проти навчання нейромереж на власних творах

Штучний інтелект стає усе більш здібним, але Стівен Кінг вважає, що йому ще потрібно багато вчитися, перш ніж він зможе успішно імітувати людську творчість.

У свому есе для The Atlantic письменник каже, що не заперечуватиме проти використання його творів для навчання штучного інтелекту - він поки не хвилюється щодо потенціалу технології.

За словами Стівена Кінга, навіть люди-письменники повинні стати читачами, якщо вони сподіваються писати добре. Завантажуючи роботи інших у комп'ютери або, як він сказав, у «цифрові блендери» («state-of-the-art digital blenders»), можна навчити ШІ створювати кращі витвори мистецтва.

Зараз креативність ШІ не здатна зрівнятися з розумовими здібностями людини. Вірші, створені штучним інтелектом, «добрі, на перший погляд, не дуже добрі при детальному розгляді». Кінг вважає, що забороняти програмістам використовувати його твори для навчання ШІ безглуздо:

«Я б став королем Кнутом, який заборонив приплив. Або луддитом, який намагається зупинити промисловий прогрес розбиванням парового ткацького верстата на шматки».

Минулого місяця понад 8000 авторів підписали відкритого листа з вимогою компенсації за використання їхніх творів розробниками штучного інтелекту без їхньої згоди. Лист адресований Сему Альтману (OpenAI), Марку Цукербергу (Meta), Сундару Пічаї (Alphabet) та іншим.