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АНАЛІТИКА

Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини

18:00 24.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google розробляє новий інструмент на базі штучного інтелекту з кодовим ім'ям Genesis, який здатний створювати новинні тексти з будь-яких даних.

Корпорація вже показала його можливості представникам великих видань, таких як The New York Times, The Washington Post і The Wall Street Journal. Google стверджує, що журналісти можуть використовувати цей інструмент для автоматизації рутинних завдань і звільнення часу для більш творчої роботи.

Однак не всі сприйняли цей інструмент з ентузіазмом. Дехто назвав його "тривожним" і сказав, що він ігнорує складність та відповідальність процесу написання якісних новин.

За словами професора журналістики Джеффа Джарвіса, журналісти мають довіряти цьому інструменту тільки якщо він може гарантувати достовірність інформації.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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