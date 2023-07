Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини

Компанія Google розробляє новий інструмент на базі штучного інтелекту з кодовим ім'ям Genesis, який здатний створювати новинні тексти з будь-яких даних.

Корпорація вже показала його можливості представникам великих видань, таких як The New York Times, The Washington Post і The Wall Street Journal. Google стверджує, що журналісти можуть використовувати цей інструмент для автоматизації рутинних завдань і звільнення часу для більш творчої роботи.

Однак не всі сприйняли цей інструмент з ентузіазмом. Дехто назвав його "тривожним" і сказав, що він ігнорує складність та відповідальність процесу написання якісних новин.

За словами професора журналістики Джеффа Джарвіса, журналісти мають довіряти цьому інструменту тільки якщо він може гарантувати достовірність інформації.