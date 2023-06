Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple

Стартап Nothing, створений співзасновником OnePlus Карлом Пеєм, залучив $96 млн у рамках нового раунду фінансування. Основною метою залучення коштів є розширення бізнесу у США та запуск нового смартфона.

Інвестиціями в Nothing зацікавилися європейська венчурна фірма Highland Europe, нинішні інвестори GV, EQT Ventures і C Capital, а також група хаус-музики Swedish House Mafia. При цьому Тоні Заппала, партнер Highland Europe, очолив раунд і увійде до ради директорів Nothing.

Компанія Nothing повідомила, що на даний момент вона вже випустила понад 1,5 млн продуктів. Завдяки додатковим $96 млн компанія планує масштабувати свою діяльність, щоб мати можливість виробляти більше пристроїв та збільшити продажі. Зараз модельний ряд компанії має лише кілька пристроїв: смартфон Nothing Phone (1), а також бездротові навушники Ear 1, Ear 2 і Ear Stick. 11 липня компанія планує анонсувати свій новий смартфон Nothing Phone (2) із процесором Qualcomm.

Залучені кошти буде використано для інвестицій у розширення діяльності компанії на ринок США, що дозволить їй краще конкурувати з американським технологічним гігантом Apple. Пей вперше повідомив про плани щодо розширення свого бізнесу в США у грудні 2022 року. Також недавно Пей заявив, що Nothing Phone (1) залучив значну кількість користувачів iPhone й оскільки на ринку смартфонів у США в цей час домінує Apple, це відкриває великі можливості для Nothing Phone (2).

У березні Пей сказав, що розширення у США вже йде добре. У компанії є команда, яка працює там, і вона «впевнена», що досягне успіху у випуску свого першого телефону на ринок США цього року.