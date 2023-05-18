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АНАЛІТИКА

США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком

12:46 18.05.2023 |

Новини IT, Транспорт

США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком

 

Агентство перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) Міністерства оборони США представило унікальний літак. Він називається X-65 і поки що існує тільки у вигляді концепту.

Експериментальний літальний апарат не має традиційних зовнішніх органів управління польотом. Простими словами, у нього немає хвостових рулів і закрилків. Літак маневрує, контролюючи повітряних потік, що оточує його.

Літальний апарат буде розроблено в рамках програми Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effecters (CRANE). Мета проєкту полягає саме у створенні експериментального безпілотного літака, який зможе контролювати повітряний потік навколо себе. Технологія називається Active Flow Control.

Американські фахівці вважають, що активне управління потоком дасть змогу поліпшити характеристики літака шляхом відмови від компонентів, які збільшують вагу та роблять конструкцію складнішою. Технологія забезпечить стабільність і контроль під час польоту.

Новаторський X-65 включатиме в себе так звані "модульні конфігурації крила". За їхньою допомогою розробники DARPA зможуть інтегрувати передові технології для льотних випробувань. Очікується, що тести почнуться через три роки.
За матеріалами: gagadget.com
 

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