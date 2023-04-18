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Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
16:25 18.04.2023 |
Китайські вчені продовжують працювати над "штучним сонцем". Термоядерний реактор Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) зміг встановити новий світовий рекорд тривалості підтримки високотемпературної плазми.
"Штучне сонце" Китаю в рамках чергового випробування змогло пропрацювати протягом 403 секунд. Попередній світовий рекорд становив лише 101 секунду.
На жаль, китайські фахівці не горять бажанням розкривати дані своїх експериментів. Фахівці поки що тримають у таємниці як режим роботи реактора, так і те, якої температури вдалося досягти. Тип плазми теж не уточнюється.
Прийнято вважати, що вчені змогли розігріти електрони в плазмі до температури 120 млн градусів Цельсія. Саме ця планка була взята, коли реактор утримував температуру протягом 101 секунди. Раніше EAST утримував розігріту до 70 млн градусів Цельсія і до 160 млн градусів Цельсія електронну плазму впродовж 1056 і 20 секунд відповідно.
Світовий рекорд утримання іонної плазми належить південнокорейському реактору KSTAR - 100 млн градусів Цельсія протягом 30 секунд. Зазначимо, що розігрів іонів у плазмі є необхідною умовою для запуску термоядерної реакції синтезу.
Для цього температура іонної плазми має перевищувати 100 млн градусів Цельсія. Оскільки іони важчі за електрони, то для їхнього розігріву необхідно витратити майже на 100% більше енергії.
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