Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд

16:25 18.04.2023 |

Новини IT

Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд

 

Китайські вчені продовжують працювати над "штучним сонцем". Термоядерний реактор Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) зміг встановити новий світовий рекорд тривалості підтримки високотемпературної плазми.

"Штучне сонце" Китаю в рамках чергового випробування змогло пропрацювати протягом 403 секунд. Попередній світовий рекорд становив лише 101 секунду.

На жаль, китайські фахівці не горять бажанням розкривати дані своїх експериментів. Фахівці поки що тримають у таємниці як режим роботи реактора, так і те, якої температури вдалося досягти. Тип плазми теж не уточнюється.

Прийнято вважати, що вчені змогли розігріти електрони в плазмі до температури 120 млн градусів Цельсія. Саме ця планка була взята, коли реактор утримував температуру протягом 101 секунди. Раніше EAST утримував розігріту до 70 млн градусів Цельсія і до 160 млн градусів Цельсія електронну плазму впродовж 1056 і 20 секунд відповідно.

Світовий рекорд утримання іонної плазми належить південнокорейському реактору KSTAR - 100 млн градусів Цельсія протягом 30 секунд. Зазначимо, що розігрів іонів у плазмі є необхідною умовою для запуску термоядерної реакції синтезу.

Для цього температура іонної плазми має перевищувати 100 млн градусів Цельсія. Оскільки іони важчі за електрони, то для їхнього розігріву необхідно витратити майже на 100% більше енергії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1066
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4065  0,03 0,08 38,0626  0,05 0,13
EUR 40,5490  0,15 0,37 41,5326  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес