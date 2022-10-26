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АНАЛІТИКА

TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко

13:25 26.10.2022 |

Новини IT

 

Розробник напівпровідникових мікросхем Alphawave повідомив, що випустив перший в індустрії дослідний зразок чіпа з використанням покращеного 3-нм технологічного процесу N3E від компанії TSMC. Наголошується, що тестовий зразок успішно пройшов усі необхідні тести.

Для Alphawave випустили зразок чіпа ZeusCORE100 1-112Gbps NRZ/PAM4 Serialiser-Deserialiser (SerDes), що представляє собою пару функціональних блоків, які зазвичай використовуються у високошвидкісному зв'язку, для перетворення даних між послідовним і паралельним інтерфейсами в обох напрямках. Він підтримує різні нові стандарти інтерфейсів, включаючи 800G Ethernet, OIF 112G-CEI, PCIe 6.0 і CXL3.0. Подібні чіпи переважно застосовуються для коменікацій у серверних системах.

TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко

 

TSMC планує представити п'ять варіацій 3-нм техпроцесу протягом двох-трьох років. Звичайна версія техпроцесу N3 буде використовуватися провідними клієнтами контрактного виробника чипів, наприклад тієї ж Apple. З введенням другого покоління 3-нм техпроцесу (N3E) планується прискорити, а також збільшити обсяги випуску мікросхем, підвищити рівень їхньої продуктивності та енергоефективності.

TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко

 

Очікується, що чіпи на базі вдосконаленого 3-нм техпроцесу N3E отримають ширше використання в порівнянні з мікросхемами на базі стандартного техпроцесу N3, проте старт масового випуску чіпів на основі техпроцесу N3E очікується не раніше середини 2023 року, тобто через рік після початку масового виробництва чіпів згідно з нормами N3.

Після переходу до масового виробництва чіпів за нормами N3E компанія TSMC планує перейти до випуску мікросхем на техпроцесах N3P і N3S, які будуть варіантами оптимізації N3E під різні класи застосувань. N3P орієнтується на високопродуктивні чіпи, а N3S - на енергоефективні чіпи з підвищеною щільністю транзисторів. Обидва техпроцеси заплановані на 2024 рік. До 2025 року, коли компанія почне освоювати наступний рівень напівпровідникових норм, з'явиться ще один техпроцес 3-нм класу - N3X. На його базі будуть випускатися високопродуктивні процесори, для яких важливим є використання високих робочих струмів та тривала робота на підвищених тактових частотах.
За матеріалами: Tom's Hardware
 

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