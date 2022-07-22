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АНАЛІТИКА

Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії

11:36 22.07.2022 |

Новини IT

 

Одним з найважливіших елементів нової енергетики вважаються сонячні панелі, але їхня ефективність все ще залишає бажати кращого. Популярні панелі з кремнію працюють тільки в червоному та інфрачервоному спектрах сонячного світла, тоді як решта спектрів розсіюється без користі. Американські вчені спробували знайти спосіб вловити синій спектр і перетворити його на червоний, щоб кремній отримав більше фотонів та енергії. І це спрацювало!

Дослідники з Інженерної школи Тандона Нью-Йоркського університету розробили тонку плівку, яка підвищила ефективність сонячних батарей, перетворивши довжини хвиль світла, що не реагують з кремнієм, в такі, які можуть використовуватися для виробництва електроенергії. Для цього вчені провели безліч експериментів з різними конструкціями сонячних батарей, матеріалами та барвниками, які допомогли б використовувати більшу частину спектру, але досі особливих успіхів не було, поки вони не створили тонку плівку з перовскіту з додаванням ітербію.

Перовскітна плівка, нанесена на кремнієвий фотоелемент, успішно поглинала фотони в синьому та ультрафіолетовому спектрі, а ітербій випромінював цю енергію в ближньому інфрачервоному діапазоні, передаючи кремнієвій підкладці фотони у тому вигляді, які нею відмінно поглиналися. Ефективність запропонованої плівки склала 82,5% і може зрости, якщо підібрати потрібне співвідношення компонентів. Це не ККД панелі, яка в середньому для кремнію коливається близько позначки 20%, а та ефективність, з якою «сині» фотони, перетворюються на «червоні».

Подібне перетворення дозволить ще трохи підняти ККД кремнієвих панелей, але поки що вчені не беруться назвати навіть приблизні цифри. Для цього потрібні нові дослідження.
За матеріалами: 3DNews
 

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