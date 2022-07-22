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Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
11:36 22.07.2022 |
Одним з найважливіших елементів нової енергетики вважаються сонячні панелі, але їхня ефективність все ще залишає бажати кращого. Популярні панелі з кремнію працюють тільки в червоному та інфрачервоному спектрах сонячного світла, тоді як решта спектрів розсіюється без користі. Американські вчені спробували знайти спосіб вловити синій спектр і перетворити його на червоний, щоб кремній отримав більше фотонів та енергії. І це спрацювало!
Дослідники з Інженерної школи Тандона Нью-Йоркського університету розробили тонку плівку, яка підвищила ефективність сонячних батарей, перетворивши довжини хвиль світла, що не реагують з кремнієм, в такі, які можуть використовуватися для виробництва електроенергії. Для цього вчені провели безліч експериментів з різними конструкціями сонячних батарей, матеріалами та барвниками, які допомогли б використовувати більшу частину спектру, але досі особливих успіхів не було, поки вони не створили тонку плівку з перовскіту з додаванням ітербію.
Перовскітна плівка, нанесена на кремнієвий фотоелемент, успішно поглинала фотони в синьому та ультрафіолетовому спектрі, а ітербій випромінював цю енергію в ближньому інфрачервоному діапазоні, передаючи кремнієвій підкладці фотони у тому вигляді, які нею відмінно поглиналися. Ефективність запропонованої плівки склала 82,5% і може зрости, якщо підібрати потрібне співвідношення компонентів. Це не ККД панелі, яка в середньому для кремнію коливається близько позначки 20%, а та ефективність, з якою «сині» фотони, перетворюються на «червоні».
Подібне перетворення дозволить ще трохи підняти ККД кремнієвих панелей, але поки що вчені не беруться назвати навіть приблизні цифри. Для цього потрібні нові дослідження.
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