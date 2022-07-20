У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме

Фірма зі штаб-квартирою у Великобританії повідомила в понеділок, що будує «гігафабрику» вартістю 80 мільйонів фунтів стерлінгів (95,9 мільйонів доларів США), яка спеціалізується на виробництві компонентів водневих паливних елементів, і планує розпочати роботу в першій половині 2024 року.

Можливості підприємства розраховані випуск паливних компонентів потужністю 3 ГВт на рік. Спочатку британцям цього вистачить.

Підприємство Johnson Matthey у Ройстоні випускатиме полімерні електролітичні мембрани, які відносяться до сімейства протонообмінних мембран. У складі паливних елементів вони блокують проходження газів - кисню та водню - в області анода і катода, хоча іони вільно проникають крізь них. Фактично протонообмінні мембрани є найважливішими елементами паливних елементів, без яких нічого не працюватиме.

Згідно з прогнозами британських експертів, у Великій Британії попит на водневі паливні елементи до 2030 року досягне 10 ГВт і 14 ГВт до 2035 року. Остання цифра означає, що щороку потрібно компонентів на 140 тис. автомобілів. Очевидно, йдеться не про легковий транспорт. Це підкреслюють у компанії Johnson Matthey. Очікується, що головними споживачами паливних осередків стануть виробники вантажної та іншої важкої техніки. Водень дозволяє заправлятися так само швидко, як машин на бензині та дизельному паливі і при цьому проїжджати до 1000 км з великим навантаженням.

"Декарбонізація вантажних перевезень має вирішальне значення для того, щоб допомогти суспільству та промисловості досягти амбітних цілей, пов'язаних з нульовим рівнем викидів - паливні елементи стануть найважливішою частиною енергетичного переходу", - сказав Ліам Кондон (Liam Condon), виконавчий директор Johnson Matthey. Автомобілі на водневих паливних осередках виділяють лише водяну пару та тепле повітря, що робить їх дружніми навколишньому середовищу.

Додамо, неназвану частину коштів на будівництво заводу компанія Johnson Matthey отримала від Фонду трансформації автомобільної промисловості Центру перспективних двигунів за програмою фінансування, орієнтованої на великомасштабну індустріалізацію у Великобританії.