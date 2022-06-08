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Google Meet для преподавателей научился автоматически переводить уроки в текст
09:45 08.06.2022 |
Сервис Google Meet получил поддержку функции автоматической расшифровки устной речи в текст, которая станет доступна преподавателям на тарифных планах Google Workspace for Education Plus и Teaching and Learning Upgrade. Текстовые документы занимают меньше места, чем аудиозаписи занятий, а также облегчают просмотр материала, поиск информации и отправку заданий ученикам.
Вместе с этим Google расширяет возможности прямых трансляций в Meet. Теперь школы смогут транслировать собрания школьного совета или какие-либо мероприятия на YouTube. Ранее Workspace предлагал пользователям два варианта проведения онлайн-трансляций: с ограничением до 500 зрителей и с ограничением до 100 тыс. зрителей, входящих в одно и тоже рабочее пространство. Обновление позволит большему количеству людей присоединяться к прямым трансляциям, поскольку на YouTube это сможет сделать любой желающий.
Помимо Meet разработчики представили новое приложение Screencast, которое станет частью будущего обновления для операционной системы ChromeOS. С его помощью учителя смогут записывать уроки, редактировать видео, а также транслировать его ученикам прямо из Google Диска. Screencast также может использоваться для создания видеопрезентаций.
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