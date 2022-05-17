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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уязвимость приложения Find My может использоваться злоумышленниками даже при отключенном iPhone

 

Группа исследователей из Дармштадтского технического университета в Германии обнаружила опасную уязвимость, которая может использоваться для слежки за пользователями iPhone и загрузки вредоносного программного обеспечения даже после отключения смартфона. Проблема связана с работой приложения Find My, которое предназначено для поиска устройства в случае потери или кражи.

Дело в том, что Bluetooth, NFC и сверхширокополосная связь UWB продолжают работать даже в случае отключения iPhone по питанию. Это означает, что модули беспроводной связи потенциально могут использоваться злоумышленниками для проведения атак разного типа. Кроме того, в режиме пониженного энергопотребления пользователям смартфонов Apple остаются доступны некоторые функции, такие как бесконтактная оплата покупок.

«В последних моделях iPhone Bluetooth, беспроводная передача данных малого радиуса действия NFC и сверхширокополосная связь UWB продолжают работать после отключения питания, и все три беспроводных чипа имеют прямой доступ к защищённому элементу», - говорится в сообщении исследователей.

В рамках проделанной работы исследователям удалось интегрировать на устройство вредоносное ПО через Bluetooth, который работал при отключённом питании. Отмечается, что распространение вредоносного ПО таким образом является сложным процессом, в ходе которого последовательно эксплуатируются несколько уязвимостей.
По материалам: 3DNews
 

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