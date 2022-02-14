Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн

Разработчики проекта Optimism, посвящённого масштабированию Ethereum, сообщил об обнаружении критического бага, позволявшего создавать произвольное количество токенов данной криптовалюты. На данный момент такая возможность устранена и за обнаружение бага выплачено рекордное вознаграждение.

Уязвимость в теории позволяла злоумышленникам создавать столько Ethereum в аккаунте Optimism, сколько им заблагорассудилось бы - это обнаружил белый хакер Джей Фриман (Jay Freeman), который наиболее известен как разработчик ПО Cydia для взлома iOS.

В одном из постов Фриман объяснил, что баг позволял атакующему дублировать деньги, используя форк Optimistic Virtual Machine (OVM) 2.0 инструмента Go Ethereum. За свою находку Фриман получил крупнейшую в истории «баунти-хантеров» награду - $2 000 042. По данным команды Optimism, баг позволял создавать на их платформе Ethereum многократно запуская исполнительный код SELFDESTRUCT для пополнения баланса.

В блоге Optimism упомянуто, что анализ блокчейна показал, что баг не эксплуатировался ранее, за исключением случайной активации сотрудником стартапа Etherscan, но и тот не использовал представившиеся возможности. Проблема была устранена Optimism в течение нескольких часов после того, как её существование подтвердилось.

В конце прошлого года Optimism отказалась от «белого списка», позволив любым разработчикам строить проекты в своей сети. До этого она была доступна только специальным проектам вроде Uniswap и Synthetix. Это ограничение упрощало распознавание и устранение потенциальных багов.

Optimism представляет собой решение для масштабирования Layer 2 для сети Ethereum, выполняющее транзакции во внешней цепочке, за пределами основной сети Ethereum. Это, в частности, крайне благотворно сказывается на скорости и стоимости транзакций. При этом обнаружение бага показало, что протоколы уровня Layer 2 более уязвимы для внешнего вмешательства.

Хотя награда Фриману является одной из самых крупных в истории, система MakerDAO уже сообщила, что будет предлагать награду до $10 млн за обнаружение критических уязвимостей в своих смарт-контрактах.



