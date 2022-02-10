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Более 45 % электронных писем в 2021 году были спамом
15:34 10.02.2022 |
Средняя доля спама в мировом почтовом трафике в 2021 году составила 45,56 процентов. При этом 8 % писем носили фишинговый характер и примерно столько же - распространялись с вложенными вредоносными файлами. Об этом свидетельствует проведённое специалистами «Лаборатории Касперского» исследование.
Согласно представленным сведениям, больше всего спама в 2021 году, как и в 2020-м, исходило из России (24,77 %), чья доля выросла на 3,5 процентных пунктов. Германия (14,12 %) прибавила 3,15 п. п. и осталась на втором месте. За ней следуют США (10,46 %) и Китай (8,73 %), также сохранившие позиции с предыдущего отчётного периода.
Как правило, злоумышленники активно эксплуатировали в спам-рассылках тему COVID-19, которая не утратила за год своей актуальности. Немало писем было зафиксировано с предложениями от якобы «инвестиционных» проектов и «розыгрышами» несуществующих призов. Одна из основных целей таких рассылок - убедить пользователя перейти на страницу с формой ввода, заполнить анкету с личными данными и реквизитами банковской карты. Приём широко известный, но до сих пор активно используемый киберпреступниками.
Среди рассылок с вредоносными вложениями чаще всего встречались троянцы семейства Agensla, крадущие учётные данные из браузера, а также почтовых и FTP-клиентов. На втором месте фигурировали троянцы Badun, распространяющиеся в архивах и притворяющиеся электронными документами. На третьем - вирусы семейства Taskun, создающие вредоносные задания в планировщике задач операционной системы.
Эксперты «Лаборатории Касперского» прогнозируют, что в 2022 году основные тенденции развития спамерских и фишинговых атак в почтовом трафике, скорее всего, сохранятся. Останется актуальной и тема вакцинации от коронавируса.
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