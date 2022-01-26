Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы

Microsoft опубликовала финансовые итоги второго квартала финансового 2022 года. За отчётный период выручка корпорации составила $51,7 млрд, а чистая прибыль - $18,8 млрд, по сравнению с тем же периодом прошлого года показатели выросли на 20 % и 21 % соответственно. Подобных темпов роста компания добилась благодаря активным продажам пакетов Office, ОС Windows и услуг облачных сервисов.

Из-за пандемии продажи ПК в 2021 году выросли до 340 млн единиц. Для Windows 11 это уже второй квартал продаж, причём доходы от сотрудничества с OEM-производителями во втором квартале фискального 2022 года увеличились на 25 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе встречи с инвесторами глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что компания видит «структурный сдвиг спроса на ПК» - увеличилось как количество компьютеров на платформе ПК в домашнем сегменте, так и время, проводимое за этими компьютерами. Всего ежемесячно насчитывается 1,4 млрд активных устройств с Windows 10 и Windows 11.

В Microsoft прогнозировали, что в отчётном периоде могут пострадать продажи устройств Surface, но данный сегмент, наоборот, продемонстрировал рост на 8 % - после того, как компания представила Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio в октябре. В самой Microsoft считают, что драйвером сегмента стали модели Surface Laptop.

Благодаря высокому спросу на представленные более года назад консоли Xbox Series X/S, выросли продажи как устройств, так и игрового сегмента бизнеса в целом - после того, как последний достиг рекордных $3,6 млрд в первом фискальном квартале, во втором рост составил 8 %. Продажи контента и сервисов для Xbox выросли на 10 %, а собственно «железа» - на 4 %.

Ранее в этом месяце Microsoft уже сообщала, что количество подписчиков игрового сервиса Xbox Game Pass выросло до 25 млн пользователей благодаря недавнему релизу Halo Infinite и Forza Horizon 5, в которые играли десятки миллионов человек, а в 2021 году в Game Pass добавился ряд культовых игр Bethesda.

Сделка по приобретению студии Activision Blizzard за $68,7 млрд будет закрыта в фискальном 2023 году, поэтому Microsoft дополнительно станет издателем игр для популярных франшиз вроде Warcraft, Diablo, Overwatch и Call of Duty, а в самой компании будет сформировано специальное игровое подразделение Microsoft Gaming.

В отчётном квартале успешно выступил пакет Office. Продажи коммерческих продуктов и облачных сервисов под соответствующим брендом выросли на 14 %, а клиентская база - на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число подписчиков Microsoft 365 Consumer выросло до 56,4 млн, на 20 % в сравнении с отчётным периодом прошлого фискального года.

Доходы Microsoft от серверных продуктов и облачных сервисов увеличились на 29 %, в основном благодаря Azure и другим принадлежащим компании cloud-платформам, доходы от которых взлетели на 46 %.

На 37 % выросли доходы от LinkedIn, благодаря устойчивому спросу на рекламу. Значительно выросла и вовлечённость пользователей платформы. Доходы от поискового и новостного сервисов увеличились на 32 % благодаря росту расходов рекламодателей.

В ходе отчёта о доходах Наделла затронул тему метавселенной. По словам главы компании, в Microsoft намерены поймать «следующую волну интернета». По его мнению, следующая «волна» будет представлять собой более открытый мир, в котором пользователи смогут строить собственные метавселенные, независимо от того, идёт ли речь об организациях, разработчиках игр или о ком-либо ещё.