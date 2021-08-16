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TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
12:53 16.08.2021 |
Как сообщило издание DigiTimes, TSMC во второй половине 2022 года готовится запустить массовое производство 3-нм чипов, увеличив отрыв от конкурентов в лице Samsung и Intel. Единственным клиентом TSMC на передовой техпроцесс с 3-нм нормами в следующем году будет Apple.
Техпроцесс 3 нм станет использоваться при производстве процессоров Bionic A16, которые появятся в следующих iPhone, а затем данная технология станет применяться в чипах для компьютеров серии Mac. До конца 2022 года Apple останется единственным потребителем данной технологии, а заказы Intel на 3-нм чипы TSMC не сможет выполнять до 2023 года. В это же время TSMC займётся 3-нм заказами других чипмейкеров, в том числе AMD, NVIDIA, MediaTek и Qualcomm. Именно такой сценарий внедрения технологии с передовыми нормами описывает DigiTimes, опираясь на отраслевые источники.
Производственные мощности по выпуску 5-нм и 7-нм компонентов уже подходят к пределу возможностей. Линии техпроцесса 3 нм будут запущены во второй половине 2022 года, не исключено, что их нагрузка окажется выше ожидаемой. Аналитики предсказывают, что iPhone станет первым потребительским продуктом, где будет использована данная технология, некоторое время спустя за ним последуют компьютеры серии MacBook.
Вдобавок к AMD, NVIDIA, Qualcomm и MediaTek услугами TSMC всё чаще пользуются компании, специализирующиеся на аппаратных решениях для технологий искусственного интеллекта. Тем временем Google и Tesla пока пользуются услугами Samsung, которая как и TSMC предлагает 5-нм решения. Однако ресурс производственных мощностей корейской компании ограничен, а это значит, что некоторые её клиенты будут вынуждены искать альтернативу в лице тайваньского бренда.
Стоит отметить, что средняя выручка TSMC на полупроводниковую пластину превышает аналогичный показатель Samsung. Причём за последние годы эта разница только увеличивается. Производство на TSMC обходится дороже, поэтому перед заказчиками встаёт выбор: платить больше в ущерб себестоимости или платить меньше, но довольствоваться менее прогрессивными решениями.
Новое поколение видеокарт AMD и NVIDIA перейдёт на техпроцесс 5 нм во второй половине 2022 года, далее эта технология будет использоваться в чипах Qualcomm и MediaTek, а Apple тем временем уже начнёт переход на 3 нм.
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