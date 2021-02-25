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YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети
09:27 25.02.2021 |
YouTube объявила о скором запуске программы «Supervised Experiences», которая предоставит родителям удобные возможности для контроля за тем, к какому контенту и функциям YouTube могут иметь доступ их дети. Согласно сообщению в официальном блоге, YouTube надеется, что новые фильтры помогут постепенно знакомить детей, слишком взрослых для YouTube Kids, с соответствующим возрасту контентом.
Программа перейдёт на стадию публичного бета-тестирования уже в ближайшие месяцы. После её развёртывания родители получат возможность выбирать из трёх уровней строгости фильтрации, которые определяют контент, к которому ребёнок может получить доступ со своей учётной записи. Самый строгий фильтр, Explore, подойдёт детям в возрасте от девяти лет. Explore More предоставит доступ к контенту, подходящему для детей в возрасте от 13 лет. Фильтр Most of YouTube позволит просматривать любой контент, не имеющий ограничений по возрасту.
YouTube пока не конкретизировала, какой именно контент будет доступен при использовании каждого из уровней фильтрации, однако сказала, что Explore предоставит доступ к видеоблогам, обучающим роликам, игровым видео, музыкальным клипам, новостям, образовательному контенту и многому другому. Уровень Explore More позволит просматривать также прямые трансляции, относящиеся к категориям, доступным при использовании Explore. Что касается Most of YouTube, компания заявляет, что этот фильтр позволит просматривать ролики, содержащие обсуждение деликатных тем, которые подходят для просмотра только подростками старшего возраста.
YouTube признаёт, что даже такая система фильтрации не позволит полностью оградить ребёнка от неуместного контента, однако существенно снизит вероятность наткнуться на неподобающие ролики. Таким образом, это решение по-прежнему будет требовать от родителей бдительности. Что касается YouTube Kids, компания всё так же рекомендует его в качестве решения для детей младшего возраста.
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