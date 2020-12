Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot

Американская компания Boston Dynamics показала новое достижение своих знаменитых роботов.

В свежем видеоролике человекоподобный Atlas, робопёс Spot и птице-робот Handle отрываются вместе под рок-н-ролльный хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours.





Эта песня знакома многим, в том числе, по фильму «Грязные танцы» (Dirty Dancing), давно ставшему классикой, с неподражаемым Патриком Суэйзи. Роботы показывают под любимую многими мелодию впечатляющие трюки и синхронность движений.