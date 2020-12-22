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IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
17:59 22.12.2020 |
Возглавляемая Microsoft и McAfee группа из 19 ИБ-компаний, технологических фирм и неправительственных организаций объявила о намерении создать коалицию по борьбе с растущей угрозой, представляемой вымогательским ПО.
Новая коалиция, получившая название Ransomware Task Force (RTF), будет проводить оценку существующих технических решений, предназначенных для защиты от атак вымогательского ПО. Кроме того, RTF планирует заказывать экспертные статьи по данной теме, привлекать заинтересованные стороны из разных отраслей, выявлять пробелы в существующих решениях, и разработать общую дорожную карту. Конечным результатом работы RTF должен стать стандартизированный фреймворк для борьбы с атаками вымогательских программ по вертикали, основанный на отраслевом консенсусе, а не на индивидуальных рекомендациях, полученных от отдельных подрядчиков.
Помимо Microsoft и McAfee в RTF входят следующие организации:
Aspen Digital (законопроектная группа);
Citrix (производитель сетевого оборудования);
The Cyber Threat Alliance (ИБ-группа);
Cybereason (ИБ-фирма);
The CyberPeace Institute (неправительственная организация, помогающая жертвам кибератак);
The Cybersecurity Coalition (законопроектная группа);
The Global Cyber Alliance (неправительственная организация, занимающаяся снижением киберрисков);
The Institute for Security and Technology (законопроектная группа);
Rapid7 (ИБ-фирма);
Resilience (страховщик киберрисков);
SecurityScorecard (компания по управлению киберрисками);
Shadowserver Foundation (неправительственная ИБ-организация);
Stratigos Security (ИБ-консультант);
Team Cymru (ИБ-фирма);
Third Way (научная организация);
UT Austin Stauss Center (исследовательская группа);
Venable LLP (юридическая фирма).
Официальный сайт RTF, а также подробности об участниках и руководстве группы будут представлены в январе 2021 года. Еще через два-три месяца группа заработает в полную силу.
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