IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО

 

Возглавляемая Microsoft и McAfee группа из 19 ИБ-компаний, технологических фирм и неправительственных организаций объявила о намерении создать коалицию по борьбе с растущей угрозой, представляемой вымогательским ПО.

Новая коалиция, получившая название Ransomware Task Force (RTF), будет проводить оценку существующих технических решений, предназначенных для защиты от атак вымогательского ПО. Кроме того, RTF планирует заказывать экспертные статьи по данной теме, привлекать заинтересованные стороны из разных отраслей, выявлять пробелы в существующих решениях, и разработать общую дорожную карту. Конечным результатом работы RTF должен стать стандартизированный фреймворк для борьбы с атаками вымогательских программ по вертикали, основанный на отраслевом консенсусе, а не на индивидуальных рекомендациях, полученных от отдельных подрядчиков.

Помимо Microsoft и McAfee в RTF входят следующие организации:

Aspen Digital (законопроектная группа);

Citrix (производитель сетевого оборудования);

The Cyber Threat Alliance (ИБ-группа);

Cybereason (ИБ-фирма);

The CyberPeace Institute (неправительственная организация, помогающая жертвам кибератак);

The Cybersecurity Coalition (законопроектная группа);

The Global Cyber Alliance (неправительственная организация, занимающаяся снижением киберрисков);

The Institute for Security and Technology (законопроектная группа);

Rapid7 (ИБ-фирма);

Resilience (страховщик киберрисков);

SecurityScorecard (компания по управлению киберрисками);

Shadowserver Foundation (неправительственная ИБ-организация);

Stratigos Security (ИБ-консультант);

Team Cymru (ИБ-фирма);

Third Way (научная организация);

UT Austin Stauss Center (исследовательская группа);

Venable LLP (юридическая фирма).

Официальный сайт RTF, а также подробности об участниках и руководстве группы будут представлены в январе 2021 года. Еще через два-три месяца группа заработает в полную силу.
По материалам: Securitylab
 

ПО РУБРИКАМ

16:53 Депозитные ставки для физлиц 22.12.20

13:44 Кабмин упростил доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий

13:24 Goldman Sachs: CBDC повысит эффективность фискальной и монетарной политики

13:04 Евро дешевеет к доллару 22 декабря на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

12:58 BofA допускает укрепление гривни до 26-26,5 грн/$1 в I кв.-2021 благодаря возврату нерезидентов в ОВГЗ

12:20 Справочный курс гривны 22 декабря понижен на 19,33 коп до 28,1844 грн/$1

11:55 Фондовые биржи АТР 22 декабря закрылись снижением на опасениях вокруг COVID-19

11:29 АМКУ разрешил Dragon Capital купить Юнекс Банк Новинского

11:01 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.12.20

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.12.20

10:52 Остаток средств на корсчетах банков 22.12.20

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.12.2020

09:24 JPMorgan: ослабление притока в фонды Grayscale послужит негативным сигналом для цены биткоина

08:27 Цена на золото 22 декабря слабо меняется на рисках по COVID

08:14 Курс фунта к доллару падает 22 декабря на рисках по коронавирусу

• дальше…

18:18 Розничный товарооборот в Украине в ноябре вырос на 12,1% – Госстат

17:28 В 2021 году Пенсионному фонду предусмотрели дефицит собственных поступлений в 26 миллиардов

17:00 Госгеонедр впервые выставила на электронный аукцион участок для добычи золота

15:59 «Газпром» увеличивает покупку дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь по мере снижения долгосрочной брони

15:02 Цены на сталелитейное сырье достигли максимума за последние 9 лет - «Укрпромвнешэкспертиза»

14:58 Украина в ноябре-2020 увеличила выплавку стали на 30,8% к ноябрю-2019, поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

14:51 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

14:42 «Нафтогаз» открыл крупное месторождение в Полтавской области

13:55 В «Нафтогазе» прокомментировали назначение Витренко главой Минэнерго

13:44 Кабмин упростил доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий

• дальше…

17:58 Германия отвергла призывы Греции по оружейному эмбарго против Турции

16:00 Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов

11:40 Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой

09:03 Цены на связь в ЕС: самая дорогая - в Бельгии, дешевая - в Румынии и Польше

08:58 В Великобритании суд окончательно подтвердил первое решение по закону «о криминальных финансах»

08:52 Дания запретила разведение норок до 2022 года

08:46 Минторговли США опубликовало «черный список» российских компаний

08:01 Конгресс США принял пакет стимулирования экономики

21.12 Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

21.12 В Польше резко возросло отрицательное отношение к церкви

21.12 Шесть оппозиционных партий Венгрии совместно пойдут на выборы, чтобы победить Орбана

21.12 ВТО заявила о восстановлении мировой торговли после «шока» из-за коронавируса

21.12 США оставят в России только одно диппредставительство

21.12 Помпео обвинил в масштабной кибератаке Россию. Трамп усомнился в этой версии

21.12 Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

• дальше…

14:51 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

17.12 Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

16.12 Кабмин увеличил сроки строительства столичного метро на Виноградарь

16.12 Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

16.12 Тергромадам уже передали более 1,2 миллиона земель сельхозназначения

15.12 Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - «Трансгрупп»

09.12 Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов

09.12 Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января

08.12 В Госпотребслужбе рассказали, работу какого транспорта ограничат в Киеве в случае необходимости

08.12 Украина заняла 83 место в рейтинге скорости мобильного интернета

08.12 Бронирование авиа и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня

07.12 Опрос: 50% украинцев боятся финансовых трудностей из-за COVID-19 больше, чем болезни

• дальше…

13:55 В «Нафтогазе» прокомментировали назначение Витренко главой Минэнерго

11:52 Юлия Свириденко заменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента Украины

09:56 Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз

21.12 Кабмин сменил главу Государственной фискальной службы

21.12 Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

21.12 Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики

21.12 В 2020 году сорвано 40% тендеров Минобороны – StateWatch

21.12 Витренко подал декларацию на должность замминистра энергетики

21.12 Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться

21.12 Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

21.12 Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот

21.12 Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации

21.12 Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса

• дальше…

17:59 IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО

16:00 Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов

14:45 Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс

13:36 Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной

11:40 Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой

09:41 В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок

21.12 Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077

21.12 Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном

21.12 Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира

21.12 Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021

21.12 Porsche выпустила детские кресла нового поколения

21.12 Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году

21.12 Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

18.12 1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5

18.12 Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году

• дальше…

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно