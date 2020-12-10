Финансовые новости
- |
- 10.12.20
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Hyundai хочет купить производителя роботов Boston Dynamics
17:30 10.12.2020 |
СМИ узнали о возможной продаже производителя роботов Boston Dynamics: по информации Bloomberg, The Robot Report и The Korea Economic Daily, покупателем станет южнокорейский автомобильный бренд Hyundai Motor Co. По словам осведомленных источников, сумма сделки составляет 921 миллион долларов.
Инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робототехнике, была основана Марком Райбертом и группой инженеров Массачусетского технологического института в 1992 году. В конце 2013 года компанию выкупил Google, а в 2017-м - крупнейший японский IT-инвестор SoftBank. К 2020 году Boston Dynamics выпустил восемь моделей роботов, включая антропоморфного робота Atlas.
Бостонский разработчик обрел мировую популярность, а новые ролики компании с последними новинками набирают миллионы просмотров. За последнее время Boston Dynamics удалось продать 400 роботов, что принесло компании более 30 миллионов долларов.
Между тем, у Hyundai имеется собственное подразделение, которое занимается разработкой промышленных роботов и не только. Например, в прошлом году компания представила концепт беспилотного Elevate - он может шагать, ездить и карабкаться по стенам. Его основное предназначение - работы на местах крупных природных и техногенных катастроф.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конфликт Тарана и Хомчака: Кого уволит Зеленский
|Миссия — возглавить облсоветы: Как «слуги» до сих пор пытаются победить на местных выборах
|КС обвинили в узурпации: «Венецианка» рассказала, что делать с решением об е-декларациях
|Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Microsoft запатентовала технологию создания «цифрового бессмертия»
|У Alfa Romeo Stelvio появилась новая версия Veloce Ti
|Версия Chrome 88 перейдет на поддержку Manifest V3
|Hyundai хочет купить производителя роботов Boston Dynamics
|Apple размышляет над тем, чтобы убрать кабель для зарядки из комплекта будущих iPhone
|Представлен обновленный Nissan Kicks
Это интересно
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
|Илон Маск подтвердил, что переехал в Техас
|Появились подробности о первом электрокаре Bentley
|Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто
|Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид