Hyundai хочет купить производителя роботов Boston Dynamics

СМИ узнали о возможной продаже производителя роботов Boston Dynamics: по информации Bloomberg, The Robot Report и The Korea Economic Daily, покупателем станет южнокорейский автомобильный бренд Hyundai Motor Co. По словам осведомленных источников, сумма сделки составляет 921 миллион долларов.

Инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робототехнике, была основана Марком Райбертом и группой инженеров Массачусетского технологического института в 1992 году. В конце 2013 года компанию выкупил Google, а в 2017-м - крупнейший японский IT-инвестор SoftBank. К 2020 году Boston Dynamics выпустил восемь моделей роботов, включая антропоморфного робота Atlas.

Бостонский разработчик обрел мировую популярность, а новые ролики компании с последними новинками набирают миллионы просмотров. За последнее время Boston Dynamics удалось продать 400 роботов, что принесло компании более 30 миллионов долларов.

Hyundai Elevate

Между тем, у Hyundai имеется собственное подразделение, которое занимается разработкой промышленных роботов и не только. Например, в прошлом году компания представила концепт беспилотного Elevate - он может шагать, ездить и карабкаться по стенам. Его основное предназначение - работы на местах крупных природных и техногенных катастроф.