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Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
13:08 03.11.2020 |
Во время последнего разговора с инвесторами Activision Blizzard поделилась своими планами на будущее. Так, издательство желает ещё активнее осваивать рынок мобильных устройств. Для этого компания намерена выпустить игры по всем своим франшизам на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android.
Об упомянутой инициативе рассказал главный операционный директор Activision Blizzard Даниэль Алегри (Daniel Alegre). В разговоре с инвесторами он заявил: «Нам нужно убедиться, что мы поддерживаем свои франшизы на миллиардах мобильных устройств, которыми пользуются прямо сейчас. Это, безусловно, наша самая большая возможность, и компания вкладывает существенные инвестиции, чтобы извлечь из неё выгоду и со временем перевести все наши бренды на аппараты под управлением iOS и Android. Для нас это действительно очень важно».
Ранее Activision Blizzard уже выпустила Call of Duty Mobile, а в ближайшем будущем состоится релиз Crash Bandicoot: On the Run! и Diablo Immortal, которая очень понравилась внутренним тестировщикам компании. Судя по словам Даниэля Алегри, на этом издательство не остановится. Существует большая вероятность того, что в будущем пользователям покажут мобильные версии World of Warcraft, Starcraft и Overwatch.
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