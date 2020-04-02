В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла

Asus Republic of Gamers (ROG) сообщила о том, что она использует в новых геймерских ноутбуках ROG, оснащенных процессорами Intel Core 10-го поколения, термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly Conductonaut, который позволяет снизить нагрузку на систему охлаждения, а также существенно понизить температуру процессора.

Слой жидкого металла между процессором и радиатором отлично отводит тепло от чипа. В ходе лабораторных испытаний специалисты ROG зафиксировали, что жидкометаллический термоинтерфейс позволяет снизить рабочую температуру различных моделей процессоров на 10-20 °C. Это в свою очередь позволяет процессору работать на более высокой частоте (что понравится любителям разгона), а вентилятору системы охлаждения крутиться не так быстро, создавая меньше шума. Такой ноутбук работает быстрее и не так шумно.

Термоинтерфейс Conductonaut использует сплав из жидких металлов, который был создан компанией Thermal Grizzly. Также был разработан автоматизированный двухэтапный процесс нанесения термоинтерфейса. В ходе первого этапа силиконовая кисть окунается в емкость с жидким металлом и проходит по чипу 17 раз. Тесты показали, что ровно столько проходов требуется для создания оптимального слоя жидкого металла. Чтобы металл не растекался, используется прокладка из нержавеющей стали. В ходе второго этапа термоинтерфейс точечно наносится еще на два участка поверх первого слоя.

Жидкометаллический термоинтерфейс используется в ноутбуках ROG Strix и Zephyrus 2020 модельного года.