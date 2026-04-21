Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою
Держагентство «ПлейСіті» співпрацюватиме з YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор.
Про це пресслужба агентства повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Почали співпрацю з платформою YouTube для швидшого реагування та блокування незаконної реклами азартних ігор», - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що завдяки співпраці регулятору вже вдалося заблокувати ютуб-канал на понад 3 тис. підписників з рекламою азартних ігор, а також видалити відео з незаконною рекламою казино на каналі з більш як 133 тис. підписників.
