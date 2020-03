Apple продолжает платить за замедление iPhone

В феврале Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что компания не предупредила пользователей об обновлении, которое замедляет смартфоны iPhone.

Теперь же Apple согласилась выплатить компенсацию американским пользователям iPhone, причем в данном случае размер составляет куда более внушительные 500 миллионов долларов.

Это соглашение распространяется на пользователей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, работающих под управлением операционной системы iOS 10.2.1 или более поздних версий. Также учитываются iPhone 7 и iPhone 7 Plus под управлением iOS 11.2 или более поздних версий.

В групповом иске пользователи заявили, что скорость работы телефона существенно снизилась после установки обновления программного обеспечения Apple. Это заставило их ошибочно думать, что смартфон выходит из строя и требует замены.