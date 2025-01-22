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Виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні
23:14 21.01.2025 |
Німецька KNDS Deutschland, виробник танків Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.
Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
"Радий повідомити про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств", - повідомив він.
Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з'явилися в Україні ще у 2022 році.
"Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об'єктах уже встановлені перші системи", - розповів Сметанін.
Він додав, що тепер техніка Сил оборони буде ремонтуватись швидше. Також робота спільного підприємства "суттєво підтримає економіку інвестиціями та робочими місцями".
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