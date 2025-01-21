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АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів

 

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відкладає на 75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня. Цей крок надає новій адміністрації час для визначення подальших дій щодо платформи.

Конгрес раніше прийняв закон, що зобов'язував китайську компанію ByteDance, яка володіє TikTok, продати свою частку в додатку до 19 січня, мотивуючи це ризиками для національної безпеки. Оскільки ця вимога не була виконана, TikTok призупинив свою діяльність у США 18 січня, але згодом відновив роботу завдяки втручанню Трампа.

Президент Трамп також запропонував, щоб уряд США володів 50% TikTok, якщо Китай схвалить таку угоду. Це викликало невизначеність серед користувачів та бізнес-партнерів щодо майбутнього додатку.

Попри підписаний указ, TikTok залишається недоступним у магазинах додатків Apple та Google. Правова основа цього рішення викликає питання, оскільки двопартійний закон дозволяє 90-денне продовження терміну, якщо ByteDance розпочне процес продажу.

Китай висловив готовність досягти угоди, яка дозволить TikTok продовжити роботу в США. Це додає оптимізму щодо майбутнього платформи в країні.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

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