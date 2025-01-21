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АНАЛІТИКА

Ілон Маск, Qualcomm та інші розглядають можливість купівлі Intel

17:49 20.01.2025 |

Новини IT

 

Після непростого 2024 року Intel знову опинилася в центрі уваги, цього разу через чутки про можливе придбання компанії. Серед потенційно зацікавлених сторін називають ARM, Qualcomm, а також Ілона Маска, який, за повідомленнями, бере участь у переговорах, пише WCCFTech.

Дослідницька компанія SemiAccurate оцінює ймовірність продажу Intel третій стороні на рівні 90%. Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив, що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника чипів.

Згідно з повідомленнями, вищезгадані компанії разом з Ілоном Маском, імовірно, провели зустріч у маєтку Мар-а-Лаго, що належить Дональду Трампу. Деталі можливих переговорів наразі залишаються невідомими.

Водночас аналітик Citibank Крістофер Дайлі заявив, що продаж Intel Ілону Маску матиме негативний ефект для компанії.

"Ми розглядаємо це як поганий результат для Intel, якщо вона не зможе найняти генерального директора, який залишить комерційний ливарний бізнес...", - написав аналітик Дейлі.

Нагадуємо, що інформація про можливий продаж компанії з'явилася ще у вересні 2024 року. Тоді Qualcomm звернулася до Intel з пропозицією викупити бізнес компанії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel
 

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