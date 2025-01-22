Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
09:04 22.01.2025 |
OpenAI оголосила про співпрацю з японським конгломератом SoftBank та Oracle для створення мережі дата-центрів для ШІ у США, пише The Verge.
Спільний проєкт під назвою Stargate почнеться з будівництва великого дата-центру в Техасі та поступово розшириться в інші штати. Ініціатива стартує зі $100 мільярдів інвестицій, з перспективою збільшення до $500 мільярдів протягом чотирьох років. Компанії обіцяють створити сотні тисяч робочих місць і забезпечити лідерство США в галузі штучного інтелекту.
"Проєкт Stargate - це нова компанія, яка має намір створити нову інфраструктуру штучного інтелекту для OpenAI у США", - йдеться у спільній заяві OpenAI, Oracle і SoftBank. "Цей проєкт не лише сприятиме реіндустріалізації США, але й забезпечить стратегічну можливість для захисту національної безпеки Америки та її союзників".
Проєкт має на меті створення унікальної інфраструктури, яка забезпечить потужності для складних моделей штучного інтелекту, таких як GPT. Stargate розв'язуватиме питання масштабування ШІ-технологій і стане платформою для їх подальшого розвитку. Ініціатива поєднує передові технічні досягнення з екологічно орієнтованими підходами.
Компанії оголосили про ініціативу на пресконференції в Білому домі 21 січня, де президент Дональд Трамп розповів про плани інвестицій в інфраструктуру США. На заході були присутні глава SoftBank Масайосі Сон, CEO OpenAI Сем Альтман і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон.
Microsoft також бере участь у проєкті Stargate як технологічний партнер, як і Arm і NVIDIA. Фонд штучного інтелекту MGX з Близького Сходу приєднається до інвестицій SoftBank. Але SoftBank, OpenAI і Oracle зазначені як "первинні інвестори" Stargate.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ТОП-НОВИНИ
|Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти колишнього бізнес-партнера Микитася
|Виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон
|Понад 20 штатів подали позов проти указу Трампа про заборону громадянства за народженням
|ЗМІ: ЄС готує «батіг і пряник», щоб протистояти митам Трампа
|Трамп каже, що ЄС повинен очікувати на мита: «Вони поводяться з нами дуже погано»
|Не тільки Мексика і Канада: Трамп анонсував мита щодо Китаю
|OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
Бізнес
|Трамп скасував укази Байдена щодо штучного інтелекту
|Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів
|Ілон Маск, Qualcomm та інші розглядають можливість купівлі Intel
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць