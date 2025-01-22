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АНАЛІТИКА

OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ

 

OpenAI оголосила про співпрацю з японським конгломератом SoftBank та Oracle для створення мережі дата-центрів для ШІ у США, пише The Verge.

Спільний проєкт під назвою Stargate почнеться з будівництва великого дата-центру в Техасі та поступово розшириться в інші штати. Ініціатива стартує зі $100 мільярдів інвестицій, з перспективою збільшення до $500 мільярдів протягом чотирьох років. Компанії обіцяють створити сотні тисяч робочих місць і забезпечити лідерство США в галузі штучного інтелекту.

"Проєкт Stargate - це нова компанія, яка має намір створити нову інфраструктуру штучного інтелекту для OpenAI у США", - йдеться у спільній заяві OpenAI, Oracle і SoftBank. "Цей проєкт не лише сприятиме реіндустріалізації США, але й забезпечить стратегічну можливість для захисту національної безпеки Америки та її союзників".

Проєкт має на меті створення унікальної інфраструктури, яка забезпечить потужності для складних моделей штучного інтелекту, таких як GPT. Stargate розв'язуватиме питання масштабування ШІ-технологій і стане платформою для їх подальшого розвитку. Ініціатива поєднує передові технічні досягнення з екологічно орієнтованими підходами.

Компанії оголосили про ініціативу на пресконференції в Білому домі 21 січня, де президент Дональд Трамп розповів про плани інвестицій в інфраструктуру США. На заході були присутні глава SoftBank Масайосі Сон, CEO OpenAI Сем Альтман і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон.

Microsoft також бере участь у проєкті Stargate як технологічний партнер, як і Arm і NVIDIA. Фонд штучного інтелекту MGX з Близького Сходу приєднається до інвестицій SoftBank. Але SoftBank, OpenAI і Oracle зазначені як "первинні інвестори" Stargate.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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