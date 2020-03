Xerox предпринимает попытки объединиться с HP Inc с августа прошлого года

История о намерениях Xerox поглотить HP Inc. тянется чуть дольше, чем с ноября прошлого года, когда первое предложение было озвучено публично. Опубликованный HP Inc. документ поясняет, что и Карл Айкан (Carl Icahn), и руководство Xerox в частных переговорах с руководством компании возможные варианты альянса обсуждает с августа.

Официальный документ, отправленный HP Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, раскрывает подробности «подводной» части переговоров с Xerox. Сообщается, что являющимся крупнейшим акционером Xerox миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn) ещё 12 августа прошлого года позвонил тогдашнему генеральному директору HP Inc. Диону Вайслеру (Dion Weisler), чтобы сообщить о своём желании рассмотреть возможность комбинации активов обеих компаний, а в случае необходимости и заявить о намерениях купить HP Inc.

В сентябре генеральные директора компаний, Дион Вайслер и Джон Висентин (John Visentin) провели деловую встречу, на которой последний изложил точку зрения совета директоров Xerox на дальнейшие пути развития компании. Руководство Xerox призналось, что не видит возможностей органического роста бизнеса, и теперь она должна либо поглотить другую компанию, либо сама стать её частью. Представители Xerox изначально осознавали, что с их уровнем капитализации купить более крупную HP Inc. будет затруднительно, поэтому призывали вторую сторону рассмотреть возможность поглощения Xerox.

На недавней квартальной отчётной конференции руководство HP Inc. не только смягчило риторику, но и объявило о планах по увеличению затрат на выкуп акций, что должно повысить лояльность инвесторов. Есть, тем не менее, один признак готовности HP Inc. рассмотреть возможность объединения с Xerox. В состав совета директоров первой из компаний вошёл генеральный директор NXP Semiconductors Ричард Клеммер (Richard Clemmer), который в 2015 году руководил поглощением Freescale Semiconductor, стоившим инвесторам $12 млрд. В тексте пресс-релиза о назначении Клеммера представители HP Inc. неоднократно ссылаются на его опыт в сфере стратегических сделок. Нельзя исключать, что Xerox и HP Inc. в итоге достигнут какого-то компромисса в сфере создания альянса или иной стратегической трансформации.