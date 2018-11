Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр

Ими оказались Obsidian Entertainment, среди наиболее известных проектов которой Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, Fallout: New Vegas, игры Neverwinter Nights и некоторые другие. Еще одним приобретением корпорации стала студия inXile Entertainment.

inXile также имеет в своей истории немало интересных проектов, среди последних - возрожденная Wasteland (вторая вышла, третья - в разработке) и The Bard's Tale IV.

В текущих заявлениях Microsoft нет конкретной информации о том, чем займутся студии под ее крылом: корпорация и представители компаний ограничились стандартными фразами о «талантливых разработчиках» и «амбициозной креативности».

Статьи по теме:

09.10.18 Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно

Компания Microsoft анонсировала игровой стриминговый сервис Project xCloud, бесперебойную работу которого будут обеспечивать «облака» Azure. В перспективе это позволит играть в тайтлы для Xbox One на любых устройствах.