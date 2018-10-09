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Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно
14:55 09.10.2018 |
Компания Microsoft анонсировала игровой стриминговый сервис Project xCloud, бесперебойную работу которого будут обеспечивать «облака» Azure. В перспективе это позволит играть в тайтлы для Xbox One на любых устройствах - компьютерах, смартфонах и планшетах. Публичное тестирование сервиса стартует в 2019 году.
В настоящее время проходит внутреннее тестирование Project xCloud. Оставшееся до открытых испытаний время будет отдано на доведение сервиса до готового к серьезным нагрузкам состояния. Одной из основных проблем является необходимость снизить время задержки сигнала. Кроме того, требуется разработать способ, позволяющий управлять консольными играми на устройствах с сенсорными экранами.
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