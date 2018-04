Опубликован перечень смартфонов с поддержкой Project Treble

Почти год назад компания Google представила инициативу Project Treble, которая должна позволить упростить и ускорить процесс выхода обновлений за счет определенной модульности, позволяющей отделить каркас операционной системы Android от низкоуровневой реализации.

На форуме XDA-Developers опубликовали перечень мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, которые получили поддержку Treble.

В список не включены модели, которые работают под управлением Android 8.0 Oreo из коробки. По требованию Google, в них поддержка Treble будет включена по умолчанию. Иначе список бы получился куда большим.

Сначала идут официально подтвержденные модели.

Google:

Google Pixel

Google Pixel XL

Honor/Huawei:

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 2

Honor 7X

Honor 8 Pro

Honor 9

Honor 9i

Huawei P10

Huawei P10 Lite

Huawei P10 Plus

Прочие:

Asus Zenfone 4

Essential Phone

Razer Phone

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Устройства, которые неофициально получат поддержку Treble:

Lenovo ZUK Z2 Plus

Lenovo ZUK Z2 Pro

Xiaomi Redmi Note 4 Pro

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Redmi Note 5/Redmi 5 Plus