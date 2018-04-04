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Опубликован перечень смартфонов с поддержкой Project Treble
11:42 04.04.2018 |
Почти год назад компания Google представила инициативу Project Treble, которая должна позволить упростить и ускорить процесс выхода обновлений за счет определенной модульности, позволяющей отделить каркас операционной системы Android от низкоуровневой реализации.
На форуме XDA-Developers опубликовали перечень мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, которые получили поддержку Treble.
В список не включены модели, которые работают под управлением Android 8.0 Oreo из коробки. По требованию Google, в них поддержка Treble будет включена по умолчанию. Иначе список бы получился куда большим.
Сначала идут официально подтвержденные модели.
Google:
Google Pixel
Google Pixel XL
Honor/Huawei:
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Nova 2
Honor 7X
Honor 8 Pro
Honor 9
Honor 9i
Huawei P10
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Plus
Прочие:
Asus Zenfone 4
Essential Phone
Razer Phone
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Устройства, которые неофициально получат поддержку Treble:
Lenovo ZUK Z2 Plus
Lenovo ZUK Z2 Pro
Xiaomi Redmi Note 4 Pro
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Redmi Note 5/Redmi 5 Plus
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