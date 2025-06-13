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АНАЛІТИКА

AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ

14:41 13.06.2025 |

Новини IT

AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ

 

AMD анонсувала серію чипів Instinct MI400 для штучного інтелекту, які надійдуть у продаж наступного року. Про це стало відомо під час презентації у Сан-Хосе, де генеральна директорка AMD Ліза Су заявила, що нові GPU зможуть працювати у складі rack-scale-системи Helios - серверної стійки, здатної масштабуватись на рівні дата-центрів. Про це пише CNBC.

На сцені також зʼявився CEO OpenAI Сем Альтман і підтвердив, що його компанія використовуватиме MI400. За його словами, специфікації чипів здалися йому "неймовірними".

MI400 створені для прямої конкуренції з NVIDIA Blackwell (B100, B200), які вже використовуються у високопродуктивних ШІ-кластерах. AMD зазначає, що її чипи мають більший обсяг високошвидкісної памʼяті, що дозволяє запускати масштабні мовні моделі на одному GPU, підвищуючи ефективність inference-навантажень.

За даними AMD, поточний чип MI355X, який вже постачається провайдерам хмарних сервісів, у 7 разів продуктивніший за попередника і забезпечує на 40% більше обчислень (у токенах) на долар завдяки меншому енергоспоживанню. Саме він стане основою для хмарних сервісів Oracle - компанія планує розгорнути понад 131 тисячу таких чипів.

Попри технологічний прорив, AMD досі суттєво поступається NVIDIA: за оцінками аналітиків, остання контролює понад 90% ринку AI-GPU. Проте AMD очікує, що загальний ринок ШІ-чипів перевищить $500 млрд до 2028 року і прагне зайняти вагому частку завдяки конкурентній ціні та відкритим рішенням.

AMD активно інвестує в екосистему, за останній рік компанія придбала або вклала кошти у 25 компаній, зокрема ZT Systems (виробник серверів) та розвиває відкриту інфраструктуру з мережевою технологією UALink. Це дає змогу інтегрувати CPU, GPU та мережеві рішення в єдиний стек, на противагу пропрієтарним технологіям NVIDIA, як-от NVLink і CUDA.

Серед клієнтів AMD - не лише OpenAI, а й Tesla, xAI, Cohere, Meta (використовує для Llama) та Microsoft (для Copilot). Су зазначила, що компанія планує щорічно оновлювати ШІ-чипи, аби відповідати темпам ринку.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: AMD, OpenAI
 

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