Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%

У травні 2025 року українці придбали 1 580 легкових автомобілів, ввезених із Китаю, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Більшість із цих авто були новими - 1 335 одиниць, що на 92% більше, ніж торік. Ще 245 автомобілів виявилися вживаними, що на 5% більше, ніж минулого року.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків, ввезених з Китаю, були:

* VW ID.UNYX - 254 одиниці;

* BYD Song Plus - 216 одиниць;

* Honda eNS1 - 188 одиниць;

* BYD Sea Lion 07 - 61 одиниця;

* Zeekr 7X - 55 одиниць.

Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків з КНР були:

* Zeekr 001 - 26 одиниць;

* Buick Envision - 19 одиниць;

* VW ID.UNYX - 18 одиниць;

* Audi Q4 e-tron - 17 одиниць;

* MG ZS - 15 одиниць.

Таким чином, абсолютна більшість легковиків з КНР - 85% - були електромобілями.