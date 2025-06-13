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АНАЛІТИКА

Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%

13:37 13.06.2025 |

Транспорт

 

У травні 2025 року українці придбали 1 580 легкових автомобілів, ввезених із Китаю, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Більшість із цих авто були новими - 1 335 одиниць, що на 92% більше, ніж торік. Ще 245 автомобілів виявилися вживаними, що на 5% більше, ніж минулого року.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків, ввезених з Китаю, були:

* VW ID.UNYX - 254 одиниці;
* BYD Song Plus - 216 одиниць;
* Honda eNS1 - 188 одиниць;
* BYD Sea Lion 07 - 61 одиниця;
* Zeekr 7X - 55 одиниць.

Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків з КНР були:

* Zeekr 001 - 26 одиниць;
* Buick Envision - 19 одиниць;
* VW ID.UNYX - 18 одиниць;
* Audi Q4 e-tron - 17 одиниць;
* MG ZS - 15 одиниць.

Таким чином, абсолютна більшість легковиків з КНР - 85% - були електромобілями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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