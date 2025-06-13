Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg

12:21 13.06.2025 |

Новини IT

 

Apple планує випустити оновлену версію Siri, яку вперше представили на WWDC 2024, лише навесні 2026 року разом з оновленням iOS 26.4, повідомляє Bloomberg.

Під час WWDC минулого року компанія показала, як Siri зможе розуміти персональний контекст користувача та виконувати дії, ґрунтуючись на вмісті екрана. Але в березні Apple повідомила про затримку, зазначивши, що "на це піде більше часу, ніж ми очікували".

У тій заяві Apple лише приблизно зазначила, що "планує запровадити функції протягом наступного року". Однак цього тижня старший віцепрезидент з маркетингу Ґреґ Джозвяк уточнив в інтерв'ю, що йдеться саме про 2026 рік.

Bloomberg зазначає, що компанія ще не визначилася з точною датою релізу. Якщо орієнтуватися на попередні оновлення, iOS 26.4 може з'явитися в березні: iOS 18.4 вийшла 31 березня, а iOS 17.4 - 5 березня.

Раніше Apple планувала запустити нову Siri восени 2025 року разом із серією iPhone 16, однак насправді початкові функції Apple Intelligence - зокрема лише новий дизайн Siri - стали доступними більше ніж через місяць після виходу смартфонів.

Нагадаємо, цього тижня на WWDC 2025 Apple представила iOS 26. Основною новинкою став дизайн Liquid Glass, а також нові функції на базі Apple Intelligence. До речі, про еволюцію інтерфейсу Apple можна прочитати в нашому окремому матеріалі.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес