Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg
12:21 13.06.2025 |
Apple планує випустити оновлену версію Siri, яку вперше представили на WWDC 2024, лише навесні 2026 року разом з оновленням iOS 26.4, повідомляє Bloomberg.
Під час WWDC минулого року компанія показала, як Siri зможе розуміти персональний контекст користувача та виконувати дії, ґрунтуючись на вмісті екрана. Але в березні Apple повідомила про затримку, зазначивши, що "на це піде більше часу, ніж ми очікували".
У тій заяві Apple лише приблизно зазначила, що "планує запровадити функції протягом наступного року". Однак цього тижня старший віцепрезидент з маркетингу Ґреґ Джозвяк уточнив в інтерв'ю, що йдеться саме про 2026 рік.
Bloomberg зазначає, що компанія ще не визначилася з точною датою релізу. Якщо орієнтуватися на попередні оновлення, iOS 26.4 може з'явитися в березні: iOS 18.4 вийшла 31 березня, а iOS 17.4 - 5 березня.
Раніше Apple планувала запустити нову Siri восени 2025 року разом із серією iPhone 16, однак насправді початкові функції Apple Intelligence - зокрема лише новий дизайн Siri - стали доступними більше ніж через місяць після виходу смартфонів.
Нагадаємо, цього тижня на WWDC 2025 Apple представила iOS 26. Основною новинкою став дизайн Liquid Glass, а також нові функції на базі Apple Intelligence. До речі, про еволюцію інтерфейсу Apple можна прочитати в нашому окремому матеріалі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
|У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg
|Saab оголосила про проведення трьох випробувальних бойових польотів винищувач Gripen E, керованого ШІ
|Ryanair штрафуватиме пасажирів на 500 євро і більше за неадекватну поведінку
|Китай захоплює ринок субкомпактних авто
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
Бізнес
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
|YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games