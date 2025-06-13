Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg

Apple планує випустити оновлену версію Siri, яку вперше представили на WWDC 2024, лише навесні 2026 року разом з оновленням iOS 26.4, повідомляє Bloomberg.

Під час WWDC минулого року компанія показала, як Siri зможе розуміти персональний контекст користувача та виконувати дії, ґрунтуючись на вмісті екрана. Але в березні Apple повідомила про затримку, зазначивши, що "на це піде більше часу, ніж ми очікували".

У тій заяві Apple лише приблизно зазначила, що "планує запровадити функції протягом наступного року". Однак цього тижня старший віцепрезидент з маркетингу Ґреґ Джозвяк уточнив в інтерв'ю, що йдеться саме про 2026 рік.

Bloomberg зазначає, що компанія ще не визначилася з точною датою релізу. Якщо орієнтуватися на попередні оновлення, iOS 26.4 може з'явитися в березні: iOS 18.4 вийшла 31 березня, а iOS 17.4 - 5 березня.

Раніше Apple планувала запустити нову Siri восени 2025 року разом із серією iPhone 16, однак насправді початкові функції Apple Intelligence - зокрема лише новий дизайн Siri - стали доступними більше ніж через місяць після виходу смартфонів.

Нагадаємо, цього тижня на WWDC 2025 Apple представила iOS 26. Основною новинкою став дизайн Liquid Glass, а також нові функції на базі Apple Intelligence. До речі, про еволюцію інтерфейсу Apple можна прочитати в нашому окремому матеріалі.