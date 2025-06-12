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Китай захоплює ринок субкомпактних авто
16:00 12.06.2025 |
Субкомпактні авто, від яких свого часу відмовилися великі європейські автовиробники через низьку рентабельність, обережно повертаються, в першу чергу завдяки китайським виробникам.
Про це повідомляє Automobilwoche.
Різке скорочення сегмента - з 19 моделей у 2019 році до 10 у 2024 призвело до значного зростання цін, внаслідок чого середня вартість субкомпактних автомобілів за п'ять років зросла з 12750 євро до 18400.
Оскільки більшість європейських брендів послабили свій сегмент невеликих міських авто, китайські компанії бачать можливість для цього, пропонуючи конкурентоспроможні електричні моделі класу-А вартістю до 20 тис євро.
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