Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus

Tesla звинувачує свого колишнього співробітника у викраденні комерційної таємниці, повʼязаної з розробкою роботизованих рук у програмі Optimus. Позов проти інженера Чжунцзе "Джея" Лі було подано 11 червня, повідомляє Bloomberg.

У скарзі йдеться, що Лі, який працював у Tesla з серпня 2022 по вересень 2024 року, завантажив конфіденційну інформацію про сенсори рук Optimus на два особисті смартфони. Також зазначається, що в останні місяці роботи він досліджував тему роботизованих рук та джерела венчурного фінансування з робочого комп'ютера.

Менш ніж за тиждень після звільнення Лі зареєстрував стартап Proception. Через пʼять місяців компанія заявила про створення "найдосконаліших гуманоїдних рук", схожих на ті, над якими він працював у Tesla. Проєкт підтримується акселератором Y Combinator.

На сайті Proception вказано, що компанія прагне "революціонізувати взаємодію людей і роботів".

Нагадаємо, програма Optimus була вперше представлена у 2021 році, а у 2024 році Ілон Маск заявив, що продажі роботів стартують у 2026-му. Проте на заході Tesla у жовтні 2024 року продемонстровані моделі все ще керувалися дистанційно.

До речі, нещодавно стало відомо, що керівник проєкту Optimus залишає свою посаду.