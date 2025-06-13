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Ryanair штрафуватиме пасажирів на 500 євро і більше за неадекватну поведінку
23:04 12.06.2025 |
Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair у четвер, 12 червня, оголосила, що запровадила штрафи у розмірі від 500 євро для пасажирів, чия неадекватна поведінка призводить до їх зняття з рейсу.
Ірландський авіаперевізник висловив сподівання, що штраф стане "стримувальним фактором і допоможе викорінити неприйнятну поведінку на борту наших літаків".
"Неприйнятно, щоб пасажири страждали від непотрібних незручностей через недисципліновану поведінку одного пасажира", - йдеться у заяві компанії.
На початку 2025 року Ryanair подав позов проти пасажира, через неадекватну поведінку якого у квітні 2024 року було зірвано рейс. Перевізник вимагав у чоловіка компенсації збитків на суму понад 15 000 євро.
У серпні 2024 року гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив про зростання кількості випадків насильства на борту через вживання пасажирами алкоголю. У січні 2025-го Ryanair офіційно закликав країни Європи обмежити продаж алкоголю в аеропортах до двох напоїв.
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