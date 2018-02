Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний

Американский бизнес-журнал Fast Company опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых инновационных компаний в мире «World's Most Innovative Companies for 2018», первое место в котором заняла Apple - за «предоставление будущего сегодня».

Журнал отметил, что «для компании, которая подвергается критике за отсутствие хитов с момента выхода iPad в 2010 году», Apple добилась хороших результатов в 2017 году, благодаря большим объёмам продаж беспроводных наушников AirPods и смарт-часов Apple Watch Series 3, а также созданию таких продуктов, как набор инструментов для разработки приложений с дополненной реальностью ARKit и флагманский смартфон iPhone X.

«Подход Apple к аппаратной и программной инженерии, создающей свой опыт, никогда не был более амбициозным, - отметил Fast Company. - Другие производители телефонов и планшетов покупают те же самые серийные чипы, что и их конкуренты. Apple, напротив, разрабатывает свои собственные чипы, и iPhone оснащён процессором, разработанным специально для операционной системы Apple, приложений, дисплеев, камеры и сенсорного датчика».

Как утверждает Fast Company, чтобы создать этот рейтинг, более трёх десятков редакторов, репортёров и сотрудников опросили тысячи компаний, чтобы определить наиболее заметные инновации года и проследить их влияние на предприятия, отрасли и массовую культуру.

В ТОП-10 рейтинга «World's Most Innovative Companies for 2018» также вошли Netflix, Square, Tencent, Amazon, Patagonia, CVS Health, The Washington Post, Spotify и NBA.

Помимо основного рейтинга, Fast Company опубликовал список наиболее инновационных компаний с разбивкой по секторам. Apple также возглавила рейтинг в категории «Потребительская электроника», опередив такие компании, как Amazon, Nintendo и Sony.