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В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
14:30 29.11.2017 |
Дефект в оперативной системе MacOS High Sierra позволяет получить доступ к компьютеру без пароля, а также открывает права администратора.
"Мы работаем над программным обновлением, чтобы решить этот вопрос", - сообщила компания Apple.
Неисправность была обнаружена турецким разработчиком Леми Эргином.
Он выяснил, что, если ввести в поле для имени пользователя слово root, а пароль оставить пустым, то при нажатии клавиши "ввод" несколько раз можно получить неограниченный доступ к компьютеру.
Эргина раскритиковали за то, что он, предположительно, не последовал правилам, которые обычно в таких случаях выполняют специалисты в области компьютерной безопасности.
По этим правилам, экспертам необходимо известить компанию об обнаруженном в ее продукте дефекте, чтобы у нее было достаточно времени исправить ошибку, прежде чем афишировать ее общественности.
Эргин ничего не ответил на высказанные в его адрес упреки в "Твиттере", и Би-би-си не удалось с ним связаться.
Компания Apple не ответила, знала ли она о неисправности перед тем, как об этом стало широко известно.
Учитывая возможности, открывшиеся в результате дефекта, эксперты поразились простоте этой "грубейшей и постыдной", по их словам, неисправности.
Доступ к полномочиям суперпользователя дает выход к гораздо большим возможностям системы, в числе которых доступ к файлам других пользователей на том же компьютере и их запись. Суперпользователь также может стереть критические системные файлы, что выведет компьютер из действия, или установить вредоносные программы, которые обычные программы по обеспечению безопасности могут не обнаружить.
К счастью, неисправностью нельзя воспользоваться удаленно, из-за чего злоумышленнику пришлось бы получить физический доступ к компьютеру. Но если кто-то получит удаленный доступ к компьютеру при помощи других средств, то сможет использовать неисправность в своих целях.
Компании теперь нужно срочно выпустить обновление, которое не позволит злоумышленникам воспользоваться уязвимостью.
"Спешка и безопасность не дружат. Им [Apple] нужно быть осторожными, чтобы исправление дефекта не принесло дополнительных проблем, потому что у разработчиков не было достаточно времени, чтобы все проверить", - рассказал преподаватель Университета Суррея в Британии Алан Вудвард.
Пока Apple работает над решением, компания предложила выход для пользователей, которых тревожит наличие уязвимости.
"Пароль на корневую директорию не позволит получить кому-либо доступ к вашему компьютеру. Чтобы его установить, следуйте инструкции https://support.apple.com/en-us/HT204012", - сообщила компания.
Если вы не чувствуете себя уверенно с подобными манипуляциями, эксперты дают простой совет - не выпускайте свой компьютер из вида и установите обновление, как только оно появится.
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