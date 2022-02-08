Финансовые новости
- |
- 08.02.22
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег
09:51 08.02.2022 |
Министерство финансов США предупредило о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут стать инструментом для отмывания денег на дорогостоящем рынке произведений искусства.
Согласно 40-страничному отчету Минфина, опубликованному в соответствии с вступившим в силу в 2020 году «Законом о борьбе с отмыванием денег» (Anti-Money Laundering Act), есть свидетельства того, что дорогостоящие произведения искусства используются в схемах отмывания денег, но не для финансирования терроризма.
Произведения искусства легко транспортировать, а рынок произведений искусства известен своей исторически сложившейся «культурой конфиденциальности», благодаря чему легко манипулировать ценами и использовать произведения искусства для отмывания денег, говорится в отчете.
Статьи по теме:
02.02.22 Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег
Отмывание денег путём покупки и продажи NFT - это пока ещё небольшой, но растущий сектор преступной деятельности, сообщает отчёт Chainalysis.
Уже известны случаи, когда произведения искусства использовались для сокрытия передачи или владения средствами, полученными незаконным путем. В качестве примера Минюст привел один из крупнейших в мире финансовых скандалов, связанных с малазийским фондом 1MDB. В 2015 году стало известно, что из государственного фонда, предназначенного для помощи малайзийским гражданам, были похищены миллиарды долларов, растворившиеся в глобальной финансовой системе. Как показало расследование, средства оказались в распоряжении нескольких влиятельных людей и были потрачены в том числе на покупку картин Ван Гога и Моне.
NFT и более широкий растущий сектор цифрового искусства могут создать новые проблемы с отмыванием денег, считают специалисты.
«Недавние продажи высококлассных произведений физического и цифрового искусства с участием NFT, в частности NFT-авторизованные работы наподобие картины Beeple "Ежедневно: первые 5000 дней", проданной на аукционе Christie's более чем за $69 млн, свидетельствуют о том, что стоимость этого зарождающегося сектора искусства сравнялась со стоимостью традиционных художественных средств», - говорится в отчете.
NFT также могут использоваться для так называемого самоотмывания денег, когда преступники покупают NFT за нечестно заработанные средства и проводят транзакции сами с собой, чтобы в блокчейне была создана запись о продаже. Далее NFT могут быть проданы третьему лицу за чистые деньги, ранее не участвовавшие ни в каких уголовных преступлениях.
Кроме того, некоторые транзакции могут не записываться в публичный реестр, обходя любые регулирующие и правоохранительные органы, следящие за оборотом незаконных средств.
Смарт-контракты автоматически гарантируют авторам произведений искусства авторские отчисления при каждой продаже NFT, а это также может способствовать транзакциям, обходящим регуляторов. Более того, аукционные дома могут не поспевать за этими транзакциями и не иметь возможности проверять личность покупателей из-за недостатка технических средств.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
|Позитив недели. «Ураганы» тренировались отражать агрессию РФ из аннексированного Крыма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег
|Крупнейший производитель техники Apple готовится начать выпуск электромобилей
|NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
|Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
Это интересно
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами
|Система раннего предупреждения об астероидной опасности NASA теперь непрерывно следит за всем небом
|Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы
|Британцы составили список самых проблемных автомобилей с пробегом
|Компании из США и Канады ускорили движение к термоядерному синтезу для производства энергии
|Израильская фирма создала аналог Pegasus для взлома iPhone
|Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы