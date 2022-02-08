Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег

Министерство финансов США предупредило о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут стать инструментом для отмывания денег на дорогостоящем рынке произведений искусства.

Согласно 40-страничному отчету Минфина, опубликованному в соответствии с вступившим в силу в 2020 году «Законом о борьбе с отмыванием денег» (Anti-Money Laundering Act), есть свидетельства того, что дорогостоящие произведения искусства используются в схемах отмывания денег, но не для финансирования терроризма.

Произведения искусства легко транспортировать, а рынок произведений искусства известен своей исторически сложившейся «культурой конфиденциальности», благодаря чему легко манипулировать ценами и использовать произведения искусства для отмывания денег, говорится в отчете.

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02.02.22 Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег

Отмывание денег путём покупки и продажи NFT - это пока ещё небольшой, но растущий сектор преступной деятельности, сообщает отчёт Chainalysis.



Уже известны случаи, когда произведения искусства использовались для сокрытия передачи или владения средствами, полученными незаконным путем. В качестве примера Минюст привел один из крупнейших в мире финансовых скандалов, связанных с малазийским фондом 1MDB. В 2015 году стало известно, что из государственного фонда, предназначенного для помощи малайзийским гражданам, были похищены миллиарды долларов, растворившиеся в глобальной финансовой системе. Как показало расследование, средства оказались в распоряжении нескольких влиятельных людей и были потрачены в том числе на покупку картин Ван Гога и Моне.

NFT и более широкий растущий сектор цифрового искусства могут создать новые проблемы с отмыванием денег, считают специалисты.

«Недавние продажи высококлассных произведений физического и цифрового искусства с участием NFT, в частности NFT-авторизованные работы наподобие картины Beeple "Ежедневно: первые 5000 дней", проданной на аукционе Christie's более чем за $69 млн, свидетельствуют о том, что стоимость этого зарождающегося сектора искусства сравнялась со стоимостью традиционных художественных средств», - говорится в отчете.

NFT также могут использоваться для так называемого самоотмывания денег, когда преступники покупают NFT за нечестно заработанные средства и проводят транзакции сами с собой, чтобы в блокчейне была создана запись о продаже. Далее NFT могут быть проданы третьему лицу за чистые деньги, ранее не участвовавшие ни в каких уголовных преступлениях.

Кроме того, некоторые транзакции могут не записываться в публичный реестр, обходя любые регулирующие и правоохранительные органы, следящие за оборотом незаконных средств.

Смарт-контракты автоматически гарантируют авторам произведений искусства авторские отчисления при каждой продаже NFT, а это также может способствовать транзакциям, обходящим регуляторов. Более того, аукционные дома могут не поспевать за этими транзакциями и не иметь возможности проверять личность покупателей из-за недостатка технических средств.