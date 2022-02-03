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Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег
Отмывание денег путём покупки и продажи NFT - это пока ещё небольшой, но растущий сектор преступной деятельности, сообщает отчёт Chainalysis. Аналитики обнаружили растущую подозрительную активность на площадках для торговли невзаимозаменяемыми токенами, которая может быть связана с легализацией полученных незаконным путём активов.
Исследователи определили сумму отмытых денег путём отслеживания транзакций, направленных на торговые площадки NFT с криптовалютных кошельков, которые ранее были замечены в связях с мошенничеством, вредоносным ПО и другими видами незаконной деятельности. В целом сумма вышла относительно небольшой - около $1,4 миллиона в четвёртом квартале 2021 года - но она значительно выросла с начала года.
«Вся эта деятельность представляет собой каплю в море по сравнению с отмыванием денег с помощью криптовалюты на сумму $8,6 миллиарда, которое мы отследили за весь 2021 год, - пишут авторы отчета. - Тем не менее, отмывание денег и, в частности, переводы от криптовалютных компаний, которые находятся под санкциями, представляют большой риск для укрепления доверия к NFT и должны более тщательно отслеживаться торговыми площадками, регулирующими и правоохранительными органами».
Тот же отчёт Chainalysis указывает на рост фиктивной торговли NFT. Держатели токенов покупают их сами у себя, используя сторонние криптовалютные кошельки, которые они контролируют, создавая ложное впечатление о ценности принадлежащего им токена. Эта проблема ранее была присуща криптовалютным биржам, где она давала неверное представление об объёме торгов, но теперь она всё больше затрагивает торговые площадки NFT. Chainalysis выявила тысячи случаев покупки NFT с кошельков, на которые сначала были отправлены деньги с кошелька владельца NFT. Сообщается, что самый активный из таких продавцов совершил 830 фиктивных транзакций. Ещё 262 пользователя осуществляли фиктивную продажу NFT более 25 раз. Общая прибыль, полученная этими лицами, составила около $8,9 миллиона.
Фиктивная торговля невзаимозаменяемыми токенами также влияет на восприятие рынка. На прошлой неделе торговая площадка NFT LooksRare превзошла OpenSea по объёму торгов, но аналитики обнаружили, что сделки на сумму более $8 миллиардов были совершены пользователями, продающими токены самим себе.
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