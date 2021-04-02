Мошенники украли у граждан миллионы гривен по схеме перевыпуска SIM-карт

Трем членам организованной группы сообщили о подозрении по факту мошенничества по ч. 3 и 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, они обманывали граждан по схеме перевыпуска SIM-карт мобильных операторов связи.

"Установлено, что в распоряжении участников организованной группы были базы данных клиентов мобильных операторов связи и банковских учреждений, действующих на территории Украины. Используя эту информацию, они осуществляли отдаленное несанкционированное восстановление или перевыпуск активных SIM-карт украинских операторов мобильной связи, принадлежащих физическим лицам и используемых ими для авторизации в сервисах онлайн-банкинга", - говорится сообщении.

Затем они получали незаконный доступ к онлайн-банкингу путем получения соответствующих SMS-сообщений о восстановлении утраченного пароля на похищенный у человека номер телефона. После получения доступа они переводили деньги со счета на подконтрольные им банковские счета.

Похищенные персональные данные граждан также использовались для оформления онлайн-кредитов.

Таким образом организованная группа завладела миллионами гривен.

На данный момент проведено более 20 обысков в домовладениях и транспортных средствах злоумышленников на территории Киева, Днепропетровской и Полтавской областей. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, которые использовались участниками организованной группы для совершения преступлений.