Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн

Джеральд Коттен, основатель крупнейшей биржи криптовалют в Канаде QuadrigaCX, вероятно, до своей смерти вывел с кошельков $100 млн в Bitcoin.

К такому выводу можно прийти после изучения отчета компании EY, которая была назначена канадским судом для аудита QuadrigaCX. Аудиторы получили доступ к «холодным криптокошелькам», но они оказались пусты.

Как сообщалось, QuadrigaCX потеряла активы клиентов на 250 млн канадских долларов ($190 млн в эквиваленте) в связи с утратой доступа к кошелькам «холодного хранения» в результате смерти основателя площадки Джеральда Коттена. Его вдова заявила Верховному суду Новой Шотландии, что биржа должна 115 тыс. клиентов $53 млн в фиатных деньгах и $137 млн - в криптовалюте.

Робертсон пояснила, что в «горячем кошельке» находилось «только минимальное количество монет», а почти все активы Джеральд Коттен переместил в «холодный кошелек», чтобы защитить монеты от взлома или другой виртуальной кражи.

В начале декабря 2018 года Коттен скончался от болезни Крона в Джайпуре (Индия). Он единолично владел информацией о размещении активов Quadriga в «холодном кошельке», поэтому в момент его смерти биржа утратила доступ к этим активам, а остальным членам команды не удалось получить доступ к кошелькам. Суд назначил EY для надзора за деятельностью биржи.

До 1 марта ни QuadrigaCX, ни EY не обнародовали адреса «холодного кошелька», что вызвало предположение, что, возможно, их не существует.

Поэтому EY объявила, что обнаружила шесть адресов «холодных кошельков», но пять из них опустели еще в апреле 2018 года, а еще один использовался как промежуточный для перевода денег с одного счета на другой, на нем деньги хранились до декабря 2018 года. 31 декабря - за несколько дней до смерти Коттена - с него были выведены Bitcoin на $118 тыс., сообщает Coindesk.

Кроме биткойнов на $400 тыс., которые были случайно отправлены в «холодные кошельки» в начале февраля (на них находится 104 Bitcoin, в том числе 103 Bitcoin, случайно зачисленные биржей), они пусты, а это означает, что 26 350 Bitcoin на сумму около $100 млн, принадлежащих клиентам, не было в этих «холодных кошельках» еще при жизни Коттена.

EY не указала, могут ли существовать другие кошельки «холодного хранения» биткойнов, кроме шести найденных. Аудиторы также не нашли «холодные кошельки», содержащие Ethereum, Litecoin, Bitcoin Gold или другие криптомонеты. В отчете говорится, что QuadrigaCX может иметь аккаунты как минимум для 14 различных криптобиржах. В EY добавили, что «расследование биржевых счетов находится на предварительной стадии».