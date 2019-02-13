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Потерявшую пароли криптобиржу обвиняют в афере на $147 млн
15:45 11.02.2019 |
Аналитики компаний Elementus и MyCrypto изучили блокчейн крупнейшей криптовалютной биржи Канады Quadriga, потерявшей $147 млн клиентов якобы из-за смерти ее основателя, и пришли к выводу, что холодные кошельки, к которым заблокирован доступ, никогда не существовали.
5 февраля компания заявила, что утратила доступ к счетам своих клиентов из-за неожиданной смерти своего основателя Джерри Коттена. Его жена сообщила, что деньги пользователей хранятся на холодных кошельках, доступ к которым имел только сам Коттен.
Холодные кошельки - это место, где хранится криптовалюта, когда она не торгуется активно в горячих кошельках на бирже.
В компании Elementus каналу CBC рассказали, что в ходе анализа не обнаружили транзакций по переводу средств на холодные кошельки. "Тот факт, что холодных кошельков нет, означает, что та история, которую рассказывают представители Quadriga, не соответствует действительности", - заявил гендиректор Elementus Макс Галка.
Профильное издание CoinDesk сообщает, что накануне смерти Коттена около $1 млн в криптовалюте Ethereum были выведены из Quadriga на другие биржи, включая Binance, Kraken и Poloniex.
Коттен умер в декабре 2018 года в возрасте 30 лет от осложнений болезни Крона. Вдова Коттена сообщила о его смерти спустя месяц.
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