Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні

Національний банк готує кроки з валютної лібералізації упродовж найближчих тижнів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У Нацбанку додали, що ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.