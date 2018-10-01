Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla

Илон Маск, ранее обвиненный американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с надзорным органом.

Он согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla, но сохранит свой пост генерального директора компании и не обязан признавать свою вину.

SEC посчитала, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск преднамеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего не предпринял для реализации этого намерения.

Седьмого августа глава компании-производителя электромобилей Tesla написал в своем "Твиттере", что обдумывает изменить форму собственности компании и сделать ее непубличной (не торгуемой на бирже). При этом Маск назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций.

После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако затем, кода идея оказалась неудачной, упали ещё ниже, чем раньше.