По данным источников газеты "КоммерсантЪ", сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых, каждой из которых нет еще и тридцати лет, московские полицейские задержали в одном из столичных автосалонов, который торгует автомобилями класса люкс. Девушки там оформляли покупку нового Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн руб. Отметим, что о такой машине Марьям мечтала, судя по всему, уже давно, а в прошлом году даже сфотографировалась на фоне этой машины в музее Ferrari в ОАЭ, подписав изображение в Instagram: "Подарите мне". Как оказалось, обе девушки являются сотрудницами Московского территориального банка Сбербанка. 26-летняя Марьям занимает должность клиентского менеджера в отделении кредитного учреждения на Большой Андроньевской улице, 6. Вторая же - 22-летняя Тамилла работала на аналогичной должности в отделении на Люсиновской улице. Обе работали в секторе, отвечавшем за обслуживание малого бизнеса.

Как считают следователи, за несколько дней до покупки супердорогой иномарки сестры Дадашевы провернули крупную аферу. По предварительным данным, девушки, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и "провели операцию по обналичиванию" 40 млн руб. Эти средства якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, откуда и попали в руки сестер Дадашевых. Получив деньги, сестры буквально на следующий день отправились за покупками. При этом, по неподтвержденным данным, в планах барышень входило получение до 4 млрд руб.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам источников "Ъ", вчера решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Впрочем, по словам собеседников "Ъ", следователи не были намерены требовать заключения их в СИЗО, собираясь ограничиться просьбой о домашнем аресте. Не исключено, что девушек вообще оставят на свободе под подпиской о невыезде. Судя по всему, следствие и службу безопасности Сбербанка будет интересовать, как вообще стала возможной такая махинация. Главное же выяснить, действовали барышни по собственному умыслу или же ими кто-то руководил. По некоторым данным, помимо сестер Дадашевых были допрошены еще несколько сотрудников кредитного учреждения и директора фирм, на которые выводились средства.